Consultas foram finalizadas nesta terça-feira (13.09). Estrutura da caravana segue montada no Parque Olímpico da cidade, para a realização de cirurgias.

A Caravana da Transformação do Governo do Estado, realizada em Peixoto de Azevedo, ultrapassou a meta prevista de seis mil consultas oftalmológicas, com um número total de 6.744. As consultas terminaram nesta terça-feira (13.09), mas a estrutura para atendimento de saúde continuará montada na Vila Olímpica de Peixoto de Azevedo, somente para cirurgias.

No último dia de consultas a procura foi grande. Os oftalmologistas da Caravana atenderam 905 pacientes na carreta onde estão montados os consultórios médicos. A carreta de cirurgias, por sua vez, realizou 259 cirurgias de catarata e 43 de pterígio.

Até agora, em todos os dias da caravana foram realizados 2.187 procedimentos cirúrgicos, sendo 1.833 cirurgias de catarata, 352 de pterígio e outros dois procedimentos de yag laser. Este último feito para eliminar opacidade, restabelecendo a visão de quem já fez cirurgia de catarata.

Por cada consulta, o Governo de Mato Grosso pagará R$ 10, de acordo com a tabela do Sistema Único de Saúde (SUS). A cirurgia também segue o valor da tabela do SUS, ou seja, R$ 647. As cirurgias da Caravana da Transformação ocorrem até esta sexta-feira (16.09).

Para garantir a eficiência nos procedimentos, a empresa contratada pelo Governo de Mato Grosso realiza todo o acompanhamento pós-cirúrgico. O primeiro acompanhamento ocorre 24 horas após a cirurgia. Um segundo, é feito sete dias depois. A empresa voltará 30 dias após as operações, em um último encontro com os pacientes.

No final de semana, a Caravana da Transformação recebeu o governador Pedro Taques, idealizador da iniciativa. O chefe do Poder Executivo Estadual se reuniu com prefeitos da região e tratou questões como saúde, segurança, educação e meio ambiente.