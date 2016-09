Outras secretarias e instituições estiveram presentes na Caravana em Peixoto e, juntas, somaram 10.110 atendimentos em seus serviços.

A Caravana da Transformação realizou 18.946 atendimentos em cidadania entre os dias 06 e 16 de setembro em Peixoto de Azevedo (a 690 km de Cuiabá). Os serviços foram ofertados pela Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas) em parcerias com as demais secretarias estaduais e instituições privadas que aderiram ao evento.

A Setas realizou 8.836 atendimentos a 2.945 pessoas. Foram ofertados serviços como emissão de CPF e RG (287 atendimentos), declaração de hipossuficiência (82 atendimentos), fotos 3×4 (2.880), 2ª via de registros civis (82 emissões de certidões de nascimento, casamento e óbito), entre outros.

Parceiro da Setas na primeira edição da Caravana da Transformação, realizada em Barra do Bugres no mês de julho, o Galvan Cabeleireiros voltou para a segunda edição, oferecendo serviços de corte de cabelos, designe de sobrancelhas e maquiagem. O Galvan atendeu 1.993 pessoas e deu cursos profissionalizantes a outras 36, que saíram diplomadas do evento.

“Sabemos que o interior era muito carente na questão da cidadania, principalmente a questão de documentação. Tem pessoas adultas que nunca tiveram a certidão de nascimento, por exemplo. Levamos tudo isso à Caravana para fazer frente a essa necessidade e dar toda a atenção do Estado para a região”, disse o coordenador dos serviços de cidadania da Caravana, Juliano Rabello.

Outras secretarias e instituições estiveram presentes na Caravana em Peixoto e, juntas, somaram 10.110 atendimentos em seus serviços. O programa Rede Cidadã, que desenvolve atividades esportivas, culturais e educacionais voltadas às crianças e adolescentes, atingiu 511 pessoas, com orientações e palestras.

O Procon-MT também levou palestras e orientações (333 pessoas atendidas); o Detran-MT trabalhou com emissão de documentos e taxas (407 atendimentos); a Politec emitiu 438 segundas vias de documentos; a Secretaria de Gestão, por meio do programa de sustentabilidade Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) montou um cenário todo feito com materiais reciclados, com todos os móveis de uma casa em tamanho natural. No total, 408 pessoas visitaram o estande.

Também estiveram presentes a Polícia Ambiental, com exposição de animais (415 visitas); a Companhia Mato-grossense de Mineração (Metamat), com lapidação de pedras (970 atendimentos); a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, que doou 1.067 mudas de árvores; a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos com orientações contra a violência doméstica (1.618 atendimentos); a Secretaria de Cultura, com a biblioteca itinerante que doou 1.323 livros.

Vários órgãos municipais de Peixoto de Azevedo e municípios do entorno também aderiram ao trabalho da Caravana da Transformação e levaram serviços ao evento. O destaque vai para a Escola Técnica Estadual de Alta Floresta que, com 15 estudantes orientados por três professores em enfermagem, realizou 414 atendimentos em exames de rotina, como aferição de pressão e glicemia.

“Para fazer um evento dessa magnitude, não basta apenas o esforço do Estado. Precisamos dos parceiros. Na saúde tivemos o empenho dos prefeitos e secretários de saúde de varias cidades, que preparam caravanas de suas cidades para irem até Peixoto. Toda vez temos a satisfação de contar com as instituições que se envolvem no trabalho, fazendo essa parceria que, sem elas, não poderíamos desenvolver”, afirmou o coordenador-geral da Caravana, o secretário do Gabinete de Governo José Arlindo de Oliveira.