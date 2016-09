Compartilhar no Facebook

Rosana Martinelli (PR) diz que recebeu ligações em seu celular, em Sinop. Caso foi relatado às polícias Civil e Federal e está sendo investigado.

A empresária Rosana Tereza Martinelli (PR), candidata a Prefeitura de Sinop, município a 503 km de Cuiabá, registrou boletins de ocorrência nas polícias Civil e Federal, no sábado (17), afirmando que está recebendo ameaças por meio de ligações feitas ao seu celular. Segundo a candidata, as ligações seriam feitas por um homem, que lhe disse, em uma nova ligação na tarde do mesmo dia, ter sido contratado para matá-la.

A candidata disse que começou a receber as ameaças após o início do período eleitoral. “Não faço ideia de quem possa estar fazendo isso, mas registrei os boletins de ocorrência por orientação jurídica, já que estamos nesse período. Queremos que a polícia investigue e que isso se encerre”, afirmou.