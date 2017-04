Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Segundo a Doutora Helena Maria, coordenadora da campanha, “a meta é atingir 90 bolsas e mais uma vez contamos com a população guarantaense, uma bolsa de sangue pode salvar até 4 vidas”.

Dia 08 de abril estará acontecendo em Guarantã do Norte a campanha de doação sangue em parceria com a UCT de Colíder. A doação será das 06h ás 11h, no SESP em frente à praça da cultura.

Segundo a Doutora Helena Maria, coordenadora da campanha, “a meta é atingir 90 bolsas e mais uma vez contamos com a população guarantaense, uma bolsa de sangue pode salvar até 4 vidas”.



Doação

– Idade mínima 17 anos (acompanhado dos pais ou responsáveis) a 59 anos.

– Peso mínimo 50 kg.

– Dormir pelo menos 6 horas que antecedem a doação.

– Evitar alimentos pesados e gordurosos que antecedem a doação.

– Evitar fumar pelo menos 3 horas antes e após a doação.

– Não ingerir bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem a doação.

– Mulheres que estiverem menstruadas podem sim doar sangue.