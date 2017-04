A Polícia Militar foi acionada e quaisquer informações e denúncias sobre o paradeiro do automóvel ligar no serviço 190 e 197.

Uma Caminhonete Hilux, Prata, Ano 2013 com Placas JZT 4546 de propriedade do Sr. Antônio Didomênico foi furtada no final da tarde desta sexta-feira (28-04) no estacionamento da Casa Aurora de Guarantã do Norte. O veículo é de quatro portas, Antônio é empresário da Compensados São Francisco.

A Polícia Militar foi acionada e quaisquer informações e denúncias sobre o paradeiro do automóvel ligar no serviço 190 e 197 que as autoridades policiais tomarão as devidas providências no sentido de capturar os criminosos e devolver o patrimônio ao seu legítimo dono. Também está à disposição o número celular (66) 9-9967-5580.