Na noite de 05/01, por volta de 23:00 hs, foi localizada no município de Matupá a caminhonete S10, furtada em Guarantã do Norte.

A Guarnição da Policia Militar de Matupá, no Comando do Tenente Herbe, e os Soldados Daniel Ortega e Alexandre, recuperou a caminhonete S 10 de propriedade de um Advogado de Vera MT, que estava em Guarantã.

O veículo foi furtado na madrugada do dia 05, e foi encontrada em poder de um menor, que estava dormindo no interior do veículo, na Rua 06 na Cidade de Matupá. O veículo já se encontra em poder do proprietário.