Uma caminhonete do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama) foi incendiada no início da tarde desta terça-feira (7), por madeireiros no Distrito de Guariba, no Município de Colniza (1.080 km a Nordeste de Cuiabá), durante uma operação de monitoramento contra o desmatamento. O fogo foi controlado por populares da região e ninguém ficou ferido.

O diretor regional do Ibama em Juína, Evandro Carlos Selva, informou que uma equipe de nove servidores estavam no local há mais de duas semanas. Hoje, por volta das 12h, eles foram até a vila para almoçar e no momento em que entraram no restaurante a caminhonete foi atacada por madeireiros.

Os servidores do Ibama então entraram na segunda caminhonete da equipe e fugiram do local. Ninguém ficou ferido. O fogo foi controlado pelos próprios moradores da vila.

A equipe foi para o local para fazer uma operação de monitoramento contra o desmatamento na Reserva Extrativista Guariba Roosevelt, próxima à vila. A Polícia Militar também confirmou o ataque, mas disse que não acompanhou o caso, já que a equipe do Ibama é sempre acompanhada pela Força Nacional. O Corpo de Bombeiros disse que não atendeu a ocorrência, pois o posto mais próximo fica a 400 km do local, em Juína.

Evandro acredita que a ação foi em resposta às recentes operações do Ibama na região. Uma delas aconteceu na última sexta-feira (3), sobre furto de madeira na terra indígena Aripuanã. A outra teria acontecido no final de setembro, onde foi feito o fechamento de serrarias e destruição de equipamentos na terra indígena Piripkura.

Selva disse que depois destas operações viu algumas manifestações demonstrando a insatisfação contra o Ibama nas redes sociais.

Todos os servidores já retornam para Juína e uma equipe da Força Nacional foi encaminhada para escoltá-los em segurança.