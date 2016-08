Ainda não se sabe as causas oficiais do acidente, suspeita-se que o condutor teria perdido o controle vindo a colidir na traseira do caminhão, hipótese que passa a ser investigada.

O acidente ocorreu na madrugada deste sábado (27-08) por volta das 04h30min na BR-163 próximo à entrada da comunidade E-60 entre os municípios de Matupá e Guarantã do Norte.

Segundo informações repassadas ao Olhar Cidade, um casal e uma criança estavam dentro da caminhonete Hilux que trafegava na rodovia sentido Guarantã/ Matupá, as vítimas são moradores da cidade de Novo Mundo.

Ainda não se sabe as causas oficiais do acidente, suspeita-se que o condutor teria perdido o controle vindo a colidir na traseira do caminhão, hipótese que passa a ser investigada, com o impacto a mulher não resistiu e veio a óbito, o homem conhecido como Célio, está em estado grave à espera de uma vaga na UTI aérea, a criança não sofreu nenhum ferimento grave e está estável.