Categoria bloqueou 8 trechos de rodovias federais no estado em protesto. Eles cobram implantação de tabela que regula preços de fretes.

Após os bloqueios em rodovias federais, os caminhoneiros de Mato Grosso devem discutir a implantação de uma tabela de preço mínimo para fretes no estado com o governo. Um encontro com entidades do agronegócio foi marcado para a próxima segunda-feira (23), segundo o representante da categoria, Gilson Baitaca. O protesto, contra a queda do preço do frete e o aumento do diesel, durou cinco dias e acabou nesta quarta-feira (18).

De acordo com o governo, a implantação da tabela que regula o preço do frete no estado é inconstitucional.

Para Baitaca, a reunião significa um avanço nas negociações. “Sentaremos com entidades representativas do agronegócio, que tem interesse que o nosso setor não quebre”, disse.

Segundo ele, além da tabela com o preço do frete outras questões devem ser discutidas, como o pagamento de vale pedágio e vale estadia aos motoristas.

Segundo o vice-governador, Carlos Fávaro (PSD), que representa o governo na negociação, a tabela é inconstitucional. “Há uma inconstitucionalidade para estabelecer esta tabela. No entanto, o que podemos fazer é buscar uma alternativa”, afirmou.

Bloqueios

Os trechos que estavam interditados na BR-364 ficam em Rondonópolis, Diamantino e Alto Garças. A BR-070 tinha dois pontos de bloqueio, em Primavera do Leste e Barra do Garças, assim como a BR-163, com interdições em Nova Mutum e Matupá.

Os atos dos caminhoneiros eram realizados nos quilômetros 201, 206, 610 e 060 da BR-364; 593 e 1033 em Nova Mutum e Matupá; e 283 e 005 em Primavera do Leste e Barra do Garças.

Os trechos foram liberados após uma reunião. no encontro foi definido o reajuste do preço do frete na rota entre os municípios de Lucas do Rio Verde e Rondonópolis, a 360 km e 218 km de Cuiabá, respectivamente. O valor deve subir de R$ 75 para R$ 98 por tonelada transportada.

Conforme a PRF, os bloqueios eram feitos por integrantes do Movimento dos Transportadores de Carga (MTG), que cobram a implantação de uma tabela mínima nos valores dos fretes.

Os caminhoneiros também manifestam apoio ao Projeto de Lei 528, que tramita na Câmara Federal, e prevê a criação da Política de Preços Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas, a qual deve estabelecer um custo mínimo para o frete.