Odilon Pereira é de Barra do Garças, conhecido por ser polêmico, gravou vídeo mostrando sua indignação com a roubalheira em MT.

O caminhoneiro de Barra do Garças, Odilon Pereira da Fonseca, 40 anos, um dos líderes do movimento em Mato Grosso contra aumento da alíquota do PIS/COFINS por meio do decreto do presidente Michel Temer que encareceu o preço dos combustíveis, fez um desabafo esta semana. Ele gravou um vídeo dentro do Hospital e Pronto Socorr Municipal de Cuiabá mostrando dezenas de pacientes pelos corredores e mandou recado para políticos corruptos. Ele se referiu ao escândalo que assolou Mato Grosso, com repercussão nacional, do esquema operado no Estado por uma organização criminosa que dilapidou o erário sob o comando do ex-governadro Silval Barbosa (PMDB).

Assista: