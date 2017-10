Tweet no Twitter

Suspeito tentou fugir, se escondendo atrás de posto, mas foi preso pela polícia e confessou o crime. Vítima levou tiro no braço e foi encaminhada ao hospital.

Um caminhoneiro de 38 anos foi preso depois de uma confusão em um posto de combustível, às margens da BR-163, em Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá, nessa segunda-feira (2). Pedro Delair Marcones e a vítima, Claudinei Pinheiro, de 44 anos, discutiram porque a vítima teria furado a fila do caixa do estabelecimento, de acordo com a Polícia Militar.

Durante a briga, ele foi até o caminhão em que ele trabalha e pegou uma arma que estava no veículo e atirou contra a vítima, que foi atingida no braço direito. Ela foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Regional de Rondonópolis.

A polícia passava pelo local quando viu Claudinei, correndo ensaguentado no pátio do posto. Uma testemunha informou que estava ocorrendo um tiroteio e que o suspeito tinha saído correndo em direção ao restaurante do estabelecimento. Os policiais viram o suspeito correndo e o perseguiram, até abordá-lo atrás do restaurante.

Durante a revista, foi encontrado um revólver com duas munições deflagradas. O suspeito disse à polícia que houve um desentendimento entre ocorreu na fila do caixa do posto, onde houve um desentendimento entre ele e a vítima.