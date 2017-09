Tweet no Twitter

Um comércio teve sua fachada destruída após um caminhão desgovernado atingi-la na noite desta quarta-feira (13/09), por volta das 22h na Av. Laranjeiras em Guarantã do Norte.

Segundo informações do condutor do veículo Volvo, cor branca com placa NH12380, o mesmo havia deixado estacionado seu caminhão na referida avenida e foi dormir.

Momentos depois o freio acabou desativando, desceu certa de 200m, atingindo a fachada da empresa Amigo Auto Center e parando após atingir o poste.

O motorista alegou que os freios do veículo passaram por manutenção na semana passada.

A Polícia Militar e a Politec estiveram no local para averiguar as causas do acidente.