Um caminhão carregado com laranjas acabou tombando na rodovia MT-320, próximo ao município de Carlinda, em uma localidade conhecida como “Serra da Casa Branca”, no final da manhã de hoje (30/05). O caminhão realizava o trajeto de Nova Canaã do Norte a Alta Floresta.

De acordo com relatos de motoristas que passaram pelo local, o motorista do caminhão foi desviar de um automóvel que teria parado a sua frente, ao tentar retornar para a sua “mão”, perdeu o controle, vindo a tombar e parte da carga ficou espalhada pela rodovia.

Segundo a Polícia Militar de Carlinda, o local foi isolado, tendo em vista que não havia ninguém junto ao caminhão no momento em que a guarnição chegou ao local onde houve o tombamento.

O trânsito é lento no local, os veículos que trafegam pela MT-320 estão passando por um trecho fora da rodovia, pois o caminhão ficou atravessado na pista.