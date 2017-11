A 19ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Matupá foi marcada pela presença dos servidores municipais de saúde, principalmente os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combates a Endemias ACS/ACE, os quais acompanharam a votação do projeto que garante o repasse do Incentivo Adicional Financeiro para eles.

O projeto de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal foi aprovado de forma unanime com os nove vereadores votando favorável. Agora será encaminhado para a prefeitura municipal onde passará por análise, e dependerá da aprovação do executivo.

Os servidores comemoraram a conquista e agradeceram o empenho e entendimento dos vereadores ao ouvirem e atenderem a reivindicação buscada pela classe.

O Incentivo Adicional é um direito que os ACS/ACE tem garantido por lei, no entanto nem todos os municípios tem uma lei que traz a obrigatoriedade do pagamento desse abono salarial, como é o caso do município de Matupá. Com o projeto que ora foi aprovado pelos vereadores a classe dos servidores passam a ter uma expectativa de que o benefício possa ser repassado para eles.

Durante a Sessão foi entregue uma Moção de Aplausos para a Sr. Marta Tibola Diretora do CEFAPRO de Matupá, a qual recebeu no dia 10 de Novembro o título de Cidadã Mato-grossense na Assembleia Legislativa, pelos relevantes serviços prestados a Educação Continuada no estado de Mato Grosso.

Na Palavra Livre na tribuna, os vereadores ressaltaram a importância do projeto aprovado em favor da classe dos ACS/ACE e também relataram quão Marta Tibola é merecedora das homenagens recebidas. Alguns vereadores também comentaram a importância que teve a entrega dos 161 títulos na semana passada para os moradores do Assentamento São José União, realizando o sonho de tantos agricultores que passam a ser donos definitivos de suas terras.

Algumas indicações ainda foram apresentadas ao poder executivo, bem como vários outros importantes projetos de autoria do executivo foram votados e aprovados.