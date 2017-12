A história do homem por trás do Papai Noel Pantaneiro já havia chamado à atenção da imprensa regional e tocou o apresentador da Globo, que decidiu homenagear Clóvis Matos.

produção do programa global Caldeirão do Huck confirmou a exibição da homenagem ao Papai Noel Pantaneiro para o dia 23 de dezembro (sábado), às vésperas do Natal. O apresentador Luciano Huck veio a Cuiabá no dia 6 de dezembro para entrevistar o historiador Clóvis Matos, 62 anos.

Matos atua há 12 anos como o “Bom Velhinho” do Shopping 3 Américas e desenvolve os projetos sociais “Inclusão Literária”, que arrecada livros e distribui a pessoas carentes e “Papai Noel Pantaneiro”, que leva brinquedos e alimentos às famílias ribeirinhas da região pantaneira de Barão de Melgaço (a 112 km de Cuiabá).

Dia Especial – A TVCA (afiliada da TV Globo) em parceria com o Shopping 3 Américas, está preparando um sábado especial para as pessoas que quiserem assistir ao programa Caldeirão do Huck no mall.

Serão colocados três telões de led e sonorização especial para receber as pessoas na Praça de Alimentação, que está reformada e preparada para receber as pessoas.

Excepcionalmente neste dia o Papai Noel deixará de receber os pedidos natalinos por algumas horas para acompanhar junto com o público o programa em homenagem a ele.

“Quero convidar a vocês que gostam do Papai Noel que venham assistir juto comigo, aqui no Shopping 3 Américas o programa especial de Natal do Caldeirão do Huck para juntos fazermos uma festa no shopping”, convida o “Bom Velhinho”.

“E peço, se puderem, que tragam alimentos não perecível ou um brinquedo para eu levar para o Pantanal e distribuir para as famílias ribeirinhas”, completa.

Veja o convite feito pelo Papai Noel Pantaneiro:

Após a exibição, ele retorna para o espaço reservado para atender as crianças e os adultos que desejarem fazer os últimos pedidos ao Papai Noel, já que na noite seguinte ocorre a confraternização de natal em milhares de lares.