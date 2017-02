Tweet no Twitter

As ações já estão sendo investigadas pela Gerência de Combate ao Crime Organizado.

Em menos de 24 horas, três instituições financeiras foram alvos de bandidos em Mato Grosso. A ação começa a chamar a atenção das autoridades policiais, para um possível “gosto” dos bandidos por essa modalidade no Estado. Os roubos e furtos a caixas eletrônicos aconteceram nas cidades de Comodoro (638 km de Cuiabá/MT), Alta Floresta (796 km de Cuiabá/MT), além da Capital.

Na quarta-feira (08), em Cuiabá, bandidos armados se passaram por funcionários da Santa Casa de Misericórdia e renderam um vigia, quatro funcionários e cerca de dez clientes que estavam em uma agência Sicoob dentro da unidade. Todo dinheiro do caixa eletrônico foi levado.

O que chamou mais atenção no roubo foi à audácia dos bandidos, que realizaram o ato em plena luz do dia, por volta das 11h da manhã e fugiram em uma motocicleta.

Na madrugada de quinta-feira (09), em Comodoro, uma quadrilha espalhou o terror na cidade. O bando fortemente armado chegou em dois veículos e invadiram uma agência do Banco do Brasil.

Durante o furto, os criminosos usaram explosivos para pegar o dinheiro que se encontravam nos caixas eletrônicos, além das dinamites, eles metralharam toda a agência. Quando a Polícia chegou ao local, eles já tinham fugido segundo informações passadas, sentido Pontes e Lacerda (442 km de Cuiabá/MT).

Na mesma madrugada, mas em Alta Floresta, uma agência do Banco Bradesco foi arrombada e teve os caixas eletrônicos abertos. Na ação, os invasores aproveitaram a forte chuva que caia na cidade e entraram sem ser incomodados, desligaram o circuito de segurança e levaram o dinheiro.

O furto só foi descoberto na manhã de quinta-feira quando os funcionários chegaram à agência para trabalhar.

Em nenhuma das ações os bandidos foram localizados até o momento.

Ainda essa semana, na terça-feira (07), dois homens que residiam no bairro jardim Leblon em Cuiabá foram mortos em confronto com a Polícia Militar de Goiás. Segundo os policiais a dupla mais um terceiro comparsa pretendiam roubar agências bancárias daquele estado.

Na residência em que eles foram mortos diversos equipamentos para roubo a caixas eletrônicos foram encontrados.

O delegado titular da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), Flávio Henrique Stringueta, em conversa com o Circuito Mato Grosso informou que as investigações já começaram e a polícia vem trabalhando para coibir esse tipo de ação.

“Foram sequências que chamaram atenção pelo modo similar da ação. Já foram disponibilizadas as equipes que estão realizando o trabalho de investigação, e o quanto antes, já vamos ter informações precisas sobre a quadrilha”, disse do delegado.

O delegado ainda relatou que com a prisão de um dos envolvidos, já se consegue chegar aos demais.

“Geralmente eles possuem ligação e com a prisão de um deles, as informações para chegar aos demais se tornam mais fáceis. A polícia vem trabalhando para eles não gostarem e se acostumarem com esse tipo de roubo, já combatemos o “novo cangaço”, anos passado os bandidos não obtiveram êxito nos roubos a bancos e novamente já estamos trabalhando para dar uma segurança maior para a sociedade”, concluiu.

NOVO CANGAÇO

Dados da Secretaria de Estado e Segurança Pública (SESP), apontam que desde abril de 2014, o Estado de Mato Grosso não registra nenhum roubo a banco, na modalidade conhecida por “Novo Cangaço”. Os crimes estão caminhando para extinção no Estado e o motivo é a forte atuação das forças de Segurança Pública, na prisão de membros e lideranças dos grupos de assaltantes que se autodenominam “cangaceiros”.

Os caixas eletrônicos se mantiveram estáveis no ano de 2016. Foram 23 ataques em terminais de autoatendimento, instalados em agências bancárias de municípios de Mato Grosso, contra 35 arrombamentos registrados em 2015.

Assim como no ano passado, na maioria das ações os bandidos não tiveram êxito em levar o dinheiro, causando apenas prejuízo patrimonial ao estabelecimento bancário ou comércio. Foram 16 tentativas, sem sucesso, com uso de explosivos, maçarico ou disco de corte para metal ou aço.