Invasão do animal aconteceu no primeiro tempo do jogo contra a Colômbia, em Barranquilla, e virou motivo de piada nas redes sociais.

O lado “folclórico” do futebol sul-americano teve nesta terça-feira mais um de seus episódios que beiram o escracho e o inacreditável. Durante a partida entre Brasil e Colômbia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, um cachorro invadiu o gramado do Estádio Roberto Meléndez, em Barranquilla (COL).

O animal entrou em campo nos minutos finais do primeiro tempo, e deu trabalho para ser retirado por um funcionário do estádio. A partida ficou paralisada por aproximadamente dois minutos. A invasão aconteceu pouco antes do golaço de William, que abriu o placar a favor da seleção brasileira.

Imediatamente, a presença do cachorro no gramado repercutiu nas redes sociais e entrou para a lista dos assuntos mais comentados no Twitter. Um dos comentários foi sobre o diálogo entre o narrador Galvão Bueno e o comentarista Arnaldo César Coelho, que discutiram ao vivo se o animal era macho ou fêmea.

https://twitter.com/marcosmoraisf/status/905179444473733120/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fveja.abril.com.br%2Fplacar%2Fcachorro-em-campo-rouba-a-cena-em-jogo-da-selecao-brasileira%2F

Cachorro sozinho e o Neymar não tocou, muito fominha!pic.twitter.com/oB5AjK6Aog — Diário de Futebol (@iFutebolCampeao) September 5, 2017

Galvão: Cachorro em campo Arnaldo: é uma cadela Galvão: não é não Arnaldo: é sim Galvão: ah mas não é — Diário de torcedor (@tweettorcidas) September 5, 2017

É muito bom quando cachorro invade campo de futebol durante o jogo, né? Sempre me pergunto como isso acontece… — Heitor (@VovoXD) September 5, 2017