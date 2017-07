Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Polícia Civil confirmou veracidade do Boletim de Ocorrência, que foi registrado em Cáceres.

Um homem de 50 anos procurou a Polícia Civil para denunciar, de maneira inusitada, a própria esposa. Ele afirma estar sendo traído pela mulher, constantemente, inclusive dentro de sua residência, em sua presença.

O caso foi registrado no dia 5 de julho, porém só veio a público nesta terça-feira (18).

Segundo consta no boletim de ocorrência, o homem se diz cansado de “levar chifre” da esposa “morena bonita e gostosa”.

Ele conta que, assim que conheceu a mulher, logo a levou para sua casa. No entanto, depois de alguns dias, ela apareceu com um homem no local e manteve relações na sua frente, obrigando-o a ficar olhando.

À Polícia Civil, o homem ainda relatou que, para tentar acabar com a traição da mulher, furou o pneu de sua bicicleta para “evitar ela colocar chifre” em sua cabeça.

“Que o comunicante assume que é corno dos grandes e para não ter mais problema com a morena bonita, quer providência da autoridade policial; que acrescenta que o chifre está doendo em sua cabeça”, diz trecho do boletim de ocorrência.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Polícia Civil, que relatou que o boletim de ocorrência é verdadeiro, e que o comunicante fez questão que a narrativa fosse descrita dessa maneira.

Veja a narrativa do boletim de ocorrência: