Meia do Sevilla e atacante do Manchester City balançaram as redes no fim de semana. Brasileiros do Liverpool foram destaque negativo.

O retorno das ligas europeias após as Eliminatórias foi especial para alguns brasileiros. Além de Neymar , que marcou um gol e deu uma assistência na sexta-feira, na goleada do Paris Saint-Germain sobre o Metz, seus amigos Gabriel Jesus, do Manchester City, e Paulo Henrique Ganso, do Sevilla, também se destacaram no fim de semana.

No sábado, Jesus foi titular do City e marcou dois gols na goleada por 5 a 0 sobre o Liverpool . O brasileiro demonstrou bom entrosamento com Sergio Aguero e, inclusive, recebeu uma generosa assistência do colega argentino. Outro destaque do City foi o goleiro Ederson, que fez boas defesas antes de ser substituído com uma lesão a no rosto após chute de Sadio Mané, que foi expulso pela entrada violenta.

Por outro lado, o jogo foi ruim para os brasileiros do Liverpool: após uma longa e frustada negociação com o Barcelona, Philippe Coutinho não foi relacionado pelo técnico Jürgen Klopp, enquanto Roberto Firmino teve atuação apagada. O City foi a 10 pontos, empatado com o rival United no topo da tabela do Campeonato Inglês. O Liverpool é o oitavo, com sete.

Fora dos planos de Tite para a seleção brasileira, Paulo Henrique Ganso está em boa fase. Além de dar bons passes e deixar os atacantes em chances de finalizar, o meia brasileiro marcou gol pela segunda partida consecutiva na vitória do Sevilla por 3 a 0 sobre o Eibar.

O time andaluz é o terceiro colocado da liga espanhola com sete pontos, dois a menos que Barcelona e Real Sociedad. Em alta, Ganso foi relacionado para o jogo diante do Liverpool, pela Liga dos Campeões, na quarta-feira, em Anfield.