Com maquinas destruídas pelos Agentes Ambientais do IBAMA , manifestantes do distrito de “Vila Isol” bloquearam a rodovia na manhã desta quarta-feira(05)”.

Moradores do Distrito de Vila Isol no município de Novo progresso bloquearam na manhã de hoje (05) a rodovia federal BR-163 (Cuiabá-Santarém), nas proximidades do distrito distante 85 quilômetros da cidade de Novo Progresso sentido Mato Grosso.

Os manifestantes protestam contra o veto de o presidente Michel Temer, às Medidas Provisórias 756 e 758, de 2016, que alterava os limites de áreas de conservação da Floresta Nacional do Jamanxim, nos municípios de Novo Progresso, Itaituba e Trairão. Eles querem que o governo cumpra com a promessa e envie um Projeto de Leia [Prometido] para terem garantias que as áreas por eles reivindicadas sejam liberadas para produção.

O bloqueio da rodovia neste trecho é em conformidade ao movimento liderado pelos produtores rurais da região que articulam o fechamento de 24 horas em cada localidade chegando até o km 30 próximo de Miritituba no sábado (08).

Veja programação

Quarta-feira (05)- Vila isol

Quinta-feira (06) – Novo Progresso

Sexta-feira –(07) Moraes de Almeida

Sábado (08) Trairão no distrito de Caracol

Por último no entroncamento entre Itaituba e Santarém. “Haverá uma rotação no bloqueio nestes pontos até ocorrer envio do projeto de lei ao Congresso Nacional”, divulgaram para imprensa os lideres do movimento.

O Jornal Liberal na edição desta terça-feira(04) divulgou dados sobre as UCs;

A Flona Jamanxim atualmente mede 1,3 milhão de hectares. Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) o projeto que foi vetado pelo presidente diminuiria sua área para 814.682 hectares. Nas áreas excluídas da Flona, a proposta cria a Área de Proteção Ambiental com uma área de 486.438 hectares – ou seja, 37% da floresta virariam uma APA, que é menos protegida.

O veto do presidente Michel Temer ao projeto de lei seguiu uma recomendação do Ministério do Meio Ambiente, que considerou as alterações propostas danosas à floresta nacional. Diversos órgãos ambientais e especialistas que estudam o desmatamento também se posicionaram de forma contrária as mudanças.

Já lideranças em Novo Progresso, por exemplo, reclamam que a alteração deve prejudicar o projeto da construção da ferrovia, que liga Sinop (MT) ao Porto de Miritituba (que será feita por grandes empresas do agronegócio). Um dos líderes do manifesto aponta que, “devido a passagem da Ferrogrão foi ‘barganhada’ uma área do parque por uma área produtiva do município” o que pode resultar na “falência do principal setor que movimenta o comércio”. Ficarão apenas 3,9% das áreas do município para produção agrícola. Ou seja, mais de 230 mil hectares de terras produtivas vão virar área de preservação ambiental e não existe projeto para beneficiar os agricultores e a cidade.

A medida altera os limites do Parque Nacional do Parque Nacional do Jamanxim e cria a Área de Proteção Ambiental Rio Branco para ser construída a ferrovia, chamada de Ferrogrão, que será construída paralela a BR-163, começando em Sinop (MT) e indo até Miritituba, e será construída por grandes empresas no agronegócio.

Temer vetou mudança feita pela Câmara que aumentou em 100 mil hectares a transformação em APA no Parque Nacional do Jamanxim, que não estava na proposta original. As principais diferenças de uma Flona para uma APA são que a floresta nacional permite apenas a presença de populações tradicionais, sendo que as áreas particulares incluídas no seu limite devem ser desapropriadas. A APA admite maior grau de ocupação humana e a existência de área privada.