Os três principais linebackers da temporada passada do Cuiabá Arsenal, Igor Mota, Carlos dos Santos e Higino Gomes deixaram a equipe cuiabana e não disputarão o Campeonato Mato-grossense de Futebol Americano de 2017, que ocorre de abril a junho. Com as três vagas em aberto, o borracheiro Vitalir Junior Magnagnagno, de 24 anos, 1,80 de altura, 78 kg, será um dos vários atletas empenhados na batalha de preencher tais espaços.

“Vou treinar firme, como todos os outros anos, para quando a equipe precisar de mim. Estou na defesa do Cuiabá Arsenal desde 2014 e, no ano passado, em 2016 marquei touchdown e fiz vários sacks, safetys e recuperações de fumbles. Já fui starter por várias vezes e sempre estarei pronto para ajudar”, conta Vitalir, conhecido por Vita, um borracheiro filho mais novo de um produtor rural e uma dona da casa. E a tarefa de selecionar os novos principais será do técnico.

De acordo com o técnico chefe, o americano Kenneth Joshen, vulgo “KJ” ou “kêiDjêi”, não existem nomes cotados para as três vagas de linebacker. Segundo ele, ainda faltam cerca de 30 dias para início do estadual e cerca de 45 dias para o primeiro jogo do Cuiabá Arsenal e, por isso, tem muito tempo e treino pela frente para analisar os candidatos. Mas citou o possível retorno aos gramados do antigo linebacker Ludiney Corrêa, afastado por lesão no fim de 2015.

“Vou utilizar de cinco critérios para avaliar quem serão os três linebacker starters. Esses atletas precisam ter vontade de treinar e jogar, ter conhecimento sobre a posição que vão ocupar, amar competir, ter agressividade e saber executar cobertura individual e de zona. Nosso primeiro jogo está marcado para o fim de semana de 29 e 30 de abril, na cidade de Lucas do Rio Verde, contra o Luverdense Overwhelming”, explica o técnico cabeça, Kenneth Joshen.

Dos antigos titulares das vagas, o Igor Mota foi contratado para jogar pelo BH Eagles, um time mineiro que recentemente fechou parceria com o Cruzeiro Esporte Clube (futebol), e o Carlos dos Santos foi contratado pelo Sorriso Hornets, equipe pregressa do jogador e sediada em Sorriso (398 km da capital de MT). E Higino Gomes deixou a posição por conta de motivos profissionais, foi estudar medicina em uma universidade de outro estado e não sabe se volta.

Linebacker – São membros da defesa e tem como objetivos salvaguardar contra passes curtos, dar tackles para impedir corridas e atacar os quarterbacks adversários. Se posicionam cerca de quatro metros atrás da linha de scrimmage, atrás dos homens da linha de defesa e formam um segundo nível de proteção. Podem ser três, chamados de strongside, middle e weakside, ou quatro jogadores, chamados de insides e outsides, conforme o sistema adotado pelo técnico.

Texto e foto: Junior Martins/Assessoria AACA