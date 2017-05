Carlos Henrique Scheifer participava de uma operação que prendeu parte de uma quadrilha. Corpo do tenente foi enterrado nesta segunda-feira em Cuiabá.

Policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) continuam nesta segunda-feira (15) as buscas pelos assaltantes que entraram em confronto com as forças policiais no final de semana, em Matupá, a 696 km de Cuiabá. A operação policial resultou na morte do tenente Carlos Henrique Scheifer, de 28 anos, que levou um tiro no abdômen.

De acordo com o comandante do Bope em Mato Grosso, José Nildo de Oliveira, há um reforço policial na região onde houve o confronto. Os policiais contam com a ajuda de uma aeronave do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).

O corpo do tenente Scheifer foi levado no Comando-Geral da Polícia Militar para velório. Amigos, familiares e colegas fizeram homenagens durante o domingo (14). Nesta segunda-feira, um cortejo saiu da unidade até o Cemitério Parque Bom Jesus de Cuiabá, onde o corpo do militar foi enterrado. O caixão foi transportado em um caminhão do Corpo de Bombeiros.

O caso

O tenente participava de uma operação que prendeu quatro homens e apreendeu armas no sábado (13). Entre as armas apreendidas nesse sábado estão dois fuzis 556. Eles são suspeitos de integrarem uma quadrilha de assalto a banco e também teriam trocado tiro com a PM no distrito de União do Norte, em Peixoto de Azevedo, a 692 km de Cuiabá, na manhã de sexta-feira (12).

Depois desse confronto, policiais do Bope saíram de Cuiabá e foram para Matupá em busca de prender a quadrilha. Scheifer era recém-formado no curso que capacita policiais militares para atuar no Bope. Tinha entrado para a corporação há menos de dois meses. Antes, havia atuado no Grupo Especial de Segurança na Fronteira (Gefron). Ele era casado.

