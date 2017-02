Tweet no Twitter

O homem quando foi encontrado não possuía documentos e ele trabalhava na fazenda recebendo por diária.

O corpo de um homem identificado apenas como ‘Polaco’ foi localizado na manhã de quarta-feira (22) em uma represa na Fazenda Edson Fagundes, que fica a aproximadamente 40 km de Juína (733 km de Cuiabá/MT).

O Corpo de Bombeiros da cidade recebeu uma informação que um homem que estava trabalhando na fazenda e havia saído para pescar quando o barco virou e ele se afogou. Desde terça-feira (21) os bombeiros tentavam localizar o corpo, porém só na quarta-feira com auxilio de mergulhadores dos bombeiros de Tangará da Serra o corpo foi achado.

Os bombeiros informaram que a água turva da represa e o capim, os dificultaram a encontrar o corpo antes.

Outra ocorrência

Um acidente foi registrado também na quarta-feira na Rodovia do Vale no sentido para a cidade de Juara (696 km de Cuiabá), uma carreta tombou e as vítimas ficaram presas nas ferragens.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu fazer a remoção do condutor e da sua esposa que foram encaminhados ao hospital e passam bem. Ainda não se sabe as causas do acidente e nem a identificação das vítimas.