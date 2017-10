Cantora e empresário já circulam de aliança; o namoro começou em julho.,

Discreto, o empresário Thiago Magalhães se deixou fotografar ao lado da noiva, Anitta, pelo biógrafo da cantora, o jornalista Leo Dias, que compartilhou a imagem no Instagram. É um incomum registro do casal, que começou a namorar em julho e só em setembro foi visto junto em público, ao desembarcar no aeroporto do Galeão.

Apesar do pouco tempo de namoro, Anitta e Thiago já trocaram aliança: a troca se deu na Amazônia, onde a cantora gravou o clipe da música Is That for Me, em parceria com o DJ Alesso.

Anitta, de 24 anos, conheceu Thiago, de 26, nos bastidores do programa Música Boa, que comanda no canal pago Multishow. Apesar de trabalhar com turismo e eventos musicais, o empresário faz o tipo discreto e avesso à fama, daí ser pouco visto em público com a funkeira.