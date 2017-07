Tweet no Twitter

Após perceber que um dos motores começou a apresentar problemas durante o voo um avião bimotor teve que fazer um pouso forçado em meio a um milharal, a 15 quilômetro de Campo Novo dos Parecis. O acidente aconteceu no dia último final de semana, porém só foi retirado nesta sexta-feira (14). A aeronave, é um Piper 1 com capacidade para quatro passageiros e de prefixo PP-IVG, O local escolhido para a aterrissagem fica às margens da MT-488.

Conforme as informações do piloto ele percebeu que um dos motores começou a apresentar problemas durante o voo e parou. Ele então tentou seguir para uma pista de pouso que ficava próxima do local, mas não houve tempo, já que o motor perdeu potência.

ntes de tocar o solo, o avião ainda atravessou a rodovia estadual. A perícia do piloto durante o pouso foi essencial para que os danos fossem apenas materiais. Os dois conseguiram sair sem ferimentos da situação. Logo depois, eles saíram da aeronave e procuraram ajuda.

O avião estava vindo do norte do Estado e seu destino também é incerto até o momento. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) investiga as causas da queda. Um caminhão guincho fez a retirada da aeronave na manhã desta sexta-feira (14), o transporte será feito até a cidade de Várzea Grande.