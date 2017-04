Filha do Pastor tenta quebrar série negativa em duelo de ex-rivais de Ronda.

Ex-desafiante do peso galo do Ultimate Fighting Championship, Bethe ‘Pitbull’ Correia já tem próximo desafio no octógono. A brasileira terá pela frente a ex-campeã da categoria, Holly Holm, no UFC Fight Night 111, em 17 de junho, em Cingapura, conforme antecipou o portal MMA Fighting.

Bethe Pitbull disputou o cinturão do UFC contra a então campeã imbatível Ronda Rousey, em agosto de 2015, e acabou nocauteada em apenas 34 segundos. No combate seguinte, ela foi derrotada novamente, por Raquel Pennington, por decisão dividida dos juízes. A brasileira quebrou a sequência negativa ao bater Jessica Eye, por pontos. Na apresentação mais recente, ela empatou com Marion Reneau, no UFC em Fortaleza, em março deste ano.

Já Holly Holm vem de três derrotas consecutivas no UFC. A ‘Filha do Pastor’ foi a responsável por tirar o cinturão do peso galo de Ronda Rousey, com nocaute devastador, em novembro de 215. O norte-americana, porém, perdeu o título logo na primeira defesa, ao ser finalizada por Miesha Tate. Na sequência, ela foi batida por Valentina Shevchenko. Mesmo com os resultados ruins, a ex-campeã ganhou a chance de disputar o cinturão inaugural do peso pena do Ultimate, contra Germanie de Randamie, mas acabou superada em duelo polêmico, por decisão unânime dos juízes.

A edição Fight Night 111 será a segunda do UFC em Cingapura. E um dos protagonistas do evento será o mesmo da estreia do Ultimate no país, em 2014: Tarec Saffiedine. O belga enfrentará o brasileiro Rafael dos Anjos, ex-campeão do peso leve, na luta principal da noite.



UFC Fight Night 111

17 de junho, em Kallang, Cingapura

Lutas já confirmadas

Rafael dos Anjos x Tarec Saffiedine

Holly Holm x Bethe Correia

Andrei Arlovski x Marcin Tybura

Cyril Asker x Walt Harris

Takanori Gomi x Jon Tuck

Ulka Sasaki x Justin Scoggins

Russell Doane x Kwan Ho Kwak

Naoki Inoue x Carls John de Tomas