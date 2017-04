Um bebê de 3 meses de idade precisou ser internado às pressas após a gravação de “A Força do Querer” – trama das 21h da TV Globo -, na última quinta-feira (6). Por causa da baixa temperatura que fazia no local em que o trabalho foi realizado, a criança sofreu uma hipotermia – diminuição excessiva da temperatura normal do corpo.

De acordo com o colunista Leo Dias, ao saber do ocorrido, a emissora carioca resolveu punir os envolvidos na filmagem da sequência – que era protagonizada por Isis Valverde.

Ao todo, três profissionais foram afastados: um gerente de produção, um produtor e o diretor da cena, identificado como Davi Lacerda. Os funcionários ficarão 30 dias sem poder trabalhar e também não serão remunerados ao longo do período.

Segundo Dias, a intenção do canal era de demitir os envolvidos no caso. Contudo, Rogério Gomes, o Papinha – diretor do folhetim -, intercedeu pelos colegas e conseguiu que eles fossem mantidos no quadro de funcionários.

Oficialmente, a TV Globo afirma não comentar a respeito dos assuntos internos. Apenas garantiu que todas as denúncias que chegam passam por apuração e recebem suas determinadas consequências.

A cena em que a criança aparece ainda não foi exibida.