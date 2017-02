o fim da primeira semana do “Big Brother Brasil 17”, Gabriela Flor deixou a casa com 59% dos votos após paredão contra Marcos Harter. Em conversa com jornalistas, ela explicou o motivo de seu isolamento no jogo e revelou ter sentido uma energia ruim durante a convivência. Mas engana-se quem pensa que a história está acabada para a professora de dança. Quando perguntada se vai retornar para a Bahia, onde mantém um projeto que ensina balé para crianças carentes, Flor mostrou entusiasmo com novas possibilidades na carreira.

“Espero que seja só o começo de uma jornada de arte, de fazer propaganda, editorial. A Bahia vai estar sempre lá, de portas abertas pra mim, e a hora de trabalhar creio que seja agora. De fazer coisas, estudar propostas. Eu estou aberta e flexível pro que tiver que ser”.

Já que não ganhou o prêmio de R$ 1 milhão e meio, Flor terá que tentar de outras formas realizar os sonhos de abrir um restaurante de comida natural para a mãe, investir em estudos e comprar um terreno onde a família possa morar. E parece que a dor no joelho não atrapalhar ela aqui fora como aconteceu lá dentro da casa. No “BBB 17”, a baiana chegou a chorar e se isolar por causa do incômodo físico, mas deixou o programa se sentindo bem na noite de terça-feira.

“Eu já estava com dor antes de entrar. Tenho alguns probleminhas no joelho, mas o médico me tranquilizou bastante. Estava fazendo uso de medicamento e as dores, graças a Deus, cessaram. Foi até um milagre não estar assim hoje. O meu joelho parou de doer totalmente. Vou poder continuar fazendo o que eu gosto, que é dançar, me movimentar”.

Com relação aos sete dias que passou na casa, Flor considera que foi mal interpretada, tanto pelas líderes, Mayara e Vivian, quanto pela casa. “Acho que houve um ‘pré-conceito’ com a minha pessoa e no decorrer da semana elas (Mayara e Vivian) viram isso de perto e mudaram a opção de voto. Elis veio me pedir desculpas, mas é o jogo. Uma hora ou outra você vai ter que votar em alguém que gosta. Estou tranquila com as escolhas’.

Sem fazer qualquer julgamento dos colegas antes de ver o programa editado, Gabriela tentou manter-se neutra durante o papo com os jornalistas: “Prefiro não julgar, mas assistir.”