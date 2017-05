Segundo informações preliminares, na manhã desta quarta-feira, 24, pelo menos 9 posseiros homens e uma mulher foram mortos durante ação de despejo realizada por policiais do estado do Pará.

A chacina ocorreu no interior da fazenda Santa Lúcia, no município de Pau D’Arco, na região de Redenção, Sudeste do Pará, a 860 quilômetros da capital Belém.

Os corpos, conforme apurações iniciais, foram levados para o necrotério do Hospital Municipal de Redenção.

De acordo com veículos de comunicação da região, a operação policial foi liderada pela Delegacia de Conflitos Agrários em Redenção (DECA), com apoio de policiais de Redenção, Conceição do Araguaia e Xinguara.