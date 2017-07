Tweet no Twitter

Esta é a segunda vez que o estabelecimento é assaltado; ninguém foi preso até o momento.

As imagens do circuito interno de segurança de uma franquia da rede Subway na Avenida das Flores, no Bairro Jardim Cuiabá, mostraram o momento que o local é assaltado por dois bandidos.

O roubo aconteceu na tarde desta terça-feira (18). Um dos criminosos estava armado com uma espingarda calibre 12.

O vídeo registrou o momento em que a dupla entra no estabelecimento comercial e, em seguida, anuncia o assalto.

O bandido usando o capacete imediatamente tira do bolso de sua calça a espingarda, que tem o cano cerrado, enquanto o outro vai direto para o caixa.

Em seguida eles recolhem os pertences dos clientes e fogem. A Polícia Militar foi acionada, mas nenhum suspeito foi localizado.

Segundo relato de testemunhas, esta é a segunda vez que o local é alvo de bandidos, neste ano.

As imagens foram entregues para a Polícia Civil, que irá investigar o roubo.

Veja o vídeo: