Foto: O Território

Uma motocicleta foi furtada na madrugada desta terça-feira (21/11), após uma residência ser invalidade por meliante no bairro Cidade Nova em Guarantã do Norte.

Segundo informações, as vítimas estavam dormindo quando o meliante, utilizou uma barra de ferro para arrombar o portão e adentrar na residência, lá dentro ele revirou toda a casa, as gavetas dos armários em busca de objetos de valor, posteriormente ele foi até a área da casa onde encontrou a motocicleta com a chave na ignição.

Após a ação o bandido fugiu levando a motocicleta Yamaha XTZ 150 e R$ 180,00 em dinheiro.

O roubo foi percebido apenas pela manhã, quando as vítimas levantaram e se depararam com a casa revirada. Elas acionaram a Polícia Militar, a qual registrou o boletim de ocorrência.