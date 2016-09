Compartilhar no Facebook

Bancários rejeitam proposta da Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) e continuam com as atividades paralisadas. Próxima rodada de negociação está marcada para terça-feira (13).

Segundo o Sindicato dos Bancários de Mato Grosso (Seeb-MT) a proposta apresentada na reunião desta sexta-feira (9) eleva de 6,5% para 7% o reajuste salarial e sobe para R$ 3,3 mil o abono. A categoria aponta que o reajuste não contempla o índice inflacionário, resultando, assim, em perdas.

O movimento grevista destaca ainda que foram deixadas de lado as reivindicações sobre emprego, saúde, segurança e melhores condições de trabalho. “Além de ser uma proposta insuficiente financeiramente, os banqueiros continuam indiferentes as outras reivindicações como garantia de emprego, saúde e condições de trabalho, combate ao assédio moral e segurança, que para nós são relevantes”, afirma o presidente do sindicato, Clodoaldo Barbosa.

Com o avanço da greve, o Procon alerta os consumidores que isso não tira da população a obrigação de pagar as contas em dia e do fornecedor de apresentar meios alternativos para o consumidor ter acesso aos serviços bancários. A orientação é para realizar os pagamentos em caixas eletrônicos, correspondentes bancários, débito em conta, internet banking, entre outros.

Faturas de serviços públicos como água e luz, também podem ser pagas em casas lotéricas e em estabelecimentos conveniados. Caso não consiga quitar a dívida, o consumidor deve contatar o fornecedor e solicitar outra opção.

Outro lado

A Fenaban reforçou a nova proposta e defende que o valor para o abono está 10% acima da proposta inicial e, somado ao reajuste no salário, superior à inflação prevista para os próximos doze meses, representa um ganho expressivo para a maioria dos bancários. Oferta esta que seria a mais adequada para o atual momento econômico do país.