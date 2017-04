Colisões laterais e saídas de pista lideram ocorrências, segundo a concessionária que administra a via. Rodovia não registrou mortes.

Quinze pessoas ficaram feridas em 30 acidentes registrados na BR-163 durante o feriado prolongado da Semana Santa, que teve início na última quinta-feira (13) e foi encerrado no domingo (16), segundo dados divulgados pela concessionária Rota do Oeste.

Os dados são referentes ao trecho de 850,9 km sob concessão, entre os municípios Itiquira e Sinop, a 359 km e 503 km de Cuiabá, respectivamente.

De acordo com o balanço, não houve registro de mortes durante o feriado neste ano. Em 2016, nesse mesmo período, cinco pessoas morreram e outras 36 ficaram feridas em 41 acidentes registrados no trecho sob concessão da empresa.

Segundo o levantamento da concessionária, as principais ocorrências registradas foram colisões laterais (7) e saídas de pista (7), que representam 23% das causas de acidentes, seguido de cinco colisões traseiras e quatro quedas de moto.

Ainda de acordo com a concessionária responsável pelas rodovias, houve queda de 27% nos casos de acidentes e redução de 58% do número de vítimas, em comparação com o mesmo período do ano passado.