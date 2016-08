Mesmo com o motor esquerdo danificado, o avião conseguiu pousar e ninguém se feriu.

Um voo da companhia aérea Southwest Airlines que ia de New Orleans para Orlando, nos Estados Unidos, teve de fazer um pouso de emergência no último sábado após perder uma parte do motor durante a viagem. Fotos tiradas a bordo do Boeing 737-700 mostram o motor totalmente danificado.

De acordo com a companhia aérea, a parte da frente do motor esquerdo “se desfez por motivos que ainda não estão claros” e os destroços atingiram a fuselagem, causando a despressurização da cabine. O piloto então desviou o voo para o aeroporto de Pensacola, na Flórida, onde pousou em segurança.

Segundo uma das pessoas a bordo do avião, foi possível ouvir uma forte explosão no momento em que o motor foi arrancado, mas logo a situação foi controlada. “Todos aplaudiram o piloto quando ele pousou em segurança”, afirmou um passageiro que não quis ser identificado ao jornal americano The Wall Street Journal.

A associação de pilotos da Southwest Airlines reproduziu a imagem do motor destruído em sua página do Twitter e parabenizou o piloto pela aterrissagem. “O melhor dispositivo de segurança é sempre um piloto bem treinado”, afirma a postagem.

Após o pouso de emergência, a aeronave foi levada para manutenção e os passageiros foram reacomodados. Segundo o The Wall Street Journal, nenhum dos 99 passageiros a bordo se feriu. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pela agência de transportes americana, a NTSB.