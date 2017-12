Tweet no Twitter

Um avião monomotor caiu nesta sexta-feira (8) no distrito de Nereu, a 50 km de São Félix do Xingu, sudeste do Pará. Segundo informação da Aeronáutica, de Brasília, o incidente ocorreu por volta de 10h30.

A aeronave, de matrícula PRLOR, teria saído de Ourilândia do Norte. Segundo testemunhas que moram na área, o avião estava se preparando para posar e o piloto viu um cavalo morto no meio da pista de voo. Na tentativa de desviar, ele perdeu o controle da aeronave a asa bateu em um poste, rompeu o cabo de alta tensão, culminando na queda do avião.

Cinco pessoas estariam no avião. Três delas ficaram muito machucadas, com fraturas na bacia, maxilar e crânio. Outros dois passageiros tiveram escoriações. O grupo teria vindo de Santarém para estudar áreas de plantações de soja na região.

O Seripa informou que deslocou uma equipe para o local. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave estava em situação regular e poderia transportar até cinco passageiros.