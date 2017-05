Aeronave estava em plantação de milho perto de rodovia. Suspeita é de que o veículo tenha feito pouso forçado.

Um avião de pequeno porte foi encontrado abandonado na tarde de domingo (28) em uma plantação de milho próxima a um posto de pedágio da BR-163, em Mundo Novo, a 458 quilômetros de Campo Grande, na região de fronteira com o Paraguai.

De acordo com o delegado Claudineis Galinari, dentro do avião foi encontrado tambor com combustível extra e verificado que bancos tinham sido retirados. Cenário que leva os policiais a suspeitarem de que só havia o piloto na aeronave e que esta seria utilizada para o tráfico de drogas e armas.

Na plantação de milho ficaram marcas do avião e a polícia suspeita ainda que tenha ocorrido um pouso forçado. O boletim de ocorrência foi registrado como achado de coisas e a situação será investigada.

Conforme a Polícia Civil, a aeronave pertence a um morador de Paranaíba, a 398 quilômetros da capital-sul-mato-grossense, na divisa com Minas Gerais e São Paulo. Ele já foi procurado e deve prestar esclarecimentos na delegacia do município ainda nesta segunda-feira (29).