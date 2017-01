As instituições políticas americanas estão entre as mais sólidas do mundo, mas a atitude intolerante do presidente é perigosa para o equilíbrio dos poderes.

“Um novo orgulho nacional vai nos mover, levantar nosso olhar e curar nossas divisões”, disse o novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em seu discurso de posse, na sexta-feira. As palavras do republicano em Washington, porém, não condizem com seus atos. Com personalidade agressiva e intolerante, o 45º presidente mostra traços autoritários e já começa o mandato como o mais impopular da história americana. Como será que as instituições nacionais conseguirão resistir a Trump no exercício do poder? Em VEJA desta semana, entenda as atitudes do magnata que, de ataques à imprensa até conflitos de interesse, já começam a ameaçar a maior democracia do mundo.