Técnico participa de forma intensa do treino tático e acaba sentindo dores.

O Palmeiras teve uma “baixa” após o treino da manhã desta terça-feira, na Academia de Futebol: Cuca. Bastante participativo ao longo do trabalho tático com os jogadores, o técnico sentiu uma fisgada na panturrilha esquerda e chegou a ser atendido pelo médico Gilberto Cunha.

Ao final da atividade, já calçando tênis em vez de chuteiras, o técnico deixou o campo mancando, com gelo no local. Na última terça-feira, já havia batido bola ao fazer cruzamentos em um trabalho de finalização dos atacantes.

Ex-jogador, com passagem pelo Palmeiras no início da década de 1990, inclusive, o treinador até hoje disputa peladas. Toda sexta-feira à noite, Cuca, membros da comissão técnica e funcionários do clube jogam no campo society do CT.