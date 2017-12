Haverá interdição parcial de pista em alguns pontos da BR-163 / BR-364 / BR-070.

Neste sábado (9), domingo (10) e segunda-feira (11), entre 7h e 17h, haverá interdição parcial de pista em alguns pontos da BR-163 / BR-364 / BR-070. Em trechos da BR-364, na região de Várzea Grande a Rosário Oeste, os trabalhos também serão realizados no período noturno, entre 19h e 4h30. Nestes locais, são realizadas obras sobre o pavimento. Por isso, para evitar acidentes, a Concessionária orienta os usuários que redobrem a atenção.

Nos pontos onde a rodovia é de pista simples, o tráfego flui apenas por um dos sentidos e há operação ‘Pare e Siga’*. Nos trechos duplicados, é interditada apenas uma das faixas e o tráfego é realizado em meia pista. As intervenções podem sofrer alterações de acordo com as condições climáticas no local. Mais informações sobre a rodovia podem ser solicitadas no Centro de Controle Operacional (CCO) por meio do 0800 065 0163.

Confira os trechos interditados:

Sábado (9)

Data Rodovia KM Inicial KM Final Localização 09/12/2017 BR-070 510 512 Várzea Grande / Cuiabá 09/12/2017 BR-163 804 810 Sinop

Domingo (10)

Data Rodovia KM Inicial KM Final Localização 10/12/2017 BR-163 804 810 Sinop

Segunda-feira (11)

Data Rodovia KM Inicial KM Final Localização 11/12/2017 19h às 4h BR-070 509 514 Várzea Grande / Cuiabá 11/12/2017 BR-364 465 468 Acorizal 11/12/2017 BR-163 514 516 Diamantino 11/12/2017 BR-163 806 811 Sinop

* Em operação ‘Pare e Siga’ o tráfego é realizado em meia-pista e em até 15 minutos o fluxo de veículos é invertido, sendo liberado um sentido por vez. O sistema é adotado para realização de obras em pista simples. A sinalização é realizada por operários.