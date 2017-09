Tweet no Twitter

Municípios de Mato Grosso estarão entre os primeiros a receber internet do satélite brasileiro.

O martelo foi batido durante reunião do ministro Gilberto Kassab, de Ciência, Tecnologia e Comunicação, com o suplente de deputado federal José Augusto Tampinha Curvo (PSD) e prefeitos.

Tampinha Curvo é assessor adjunto especial do Ministério e levou os prefeitos Joel Martins de Carvalho, de Araputanga; Daniel Rosa do Lago, de Porto Alegre do Norte; e Adão Brechó, de Novo Santo Antônio, entre outros.

O compromisso de Kassab é de que a inauguração do sinal de internet será no Vale do Araguaia, a definir entre Novo Santo Antônio ou Água Boa.

José Augusto Curvo é o responsável por definir as prioridades de recebimento de internet em Mato Grosso, assim como a entrega das antenas, adiada para janeiro de 2018.