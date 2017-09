Joilson Gusmão, de 19 anos, foi assassinado em 2016 durante uma festa de aniversário em uma chácara no Residencial Aricá em Cuiabá (MT).

Após quase nove horas de julgamento o réu E. V. S. S., 20, conhecido como Vitinho, foi condenado a 16 anos de prisão, sendo obrigado a cumprir 2/5 da pena em regime fechado, pelo assassinato do jovem Maik Joilson Gusmão, 19, em 2016, durante uma festa de aniversário, em uma chácara no Residencial Aricá em Cuiabá (MT). A decisão é da juíza Mônica Catarina Perri, da Primeira Vara Criminal da Capital.

Vitinho, foi preso no dia 20 de julho, dois meses após o crime, quando Patrícia Gusmão da Silva, mãe de Maik passou a investigá-lo por conta própria, depois de perceber a falta de estrutura da Polícia Civil para elucidar casos.

Patrícia ficou pouco mais de 30 dias buscando pistas e paradeiros do assassino até achá-lo e comunicar a Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP).

Segundo uma fonte confirmou ao Circuito Mato Grosso, após o julgamento, a família de Maik que esperava justiça ao longo desse tempo, no decorrer do julgamento, em alguns momentos se sentiu abalada, principalmente por volta das 17h30min quando as testemunhas de defesa do criminoso eram ouvidos e participavam da audiência.

Na época das investigações por parte de Patricia e da DHPP, foi descoberto que o assassino era apadrinhado por criminosos mais perigosos e que aterrorizam o bairro Jardim Fortaleza, vizinho ao bairro de onde o homicídio de Maik aconteceu. O assassino que confessou o crime quando foi preso, atualmente é membro do Comando Vermelho (CV-MT) e foi transferido da Penitenciária Central do Estado (PCE) para o Centro de Ressocialização de Cuiabá (CRC), antigo presídio do Carumbé.