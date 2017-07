O mesmo acabou morrendo a cerca de 500 metros do hotel próximo de sua carreta, já que aparentemente o mesmo era carreteiro e estava na cidade apenas de passagem.

Segundo informações repassadas ao Olhar Cidade no hotel onde estão hospedados os árbitros dos Jogos Regionais Escolares em Nova Mutum, localizado na Avenida Beija Flor no Centro da cidade, no início da noite desta sexta-feira (30-06) dois homens chegaram no hotel, pediram cigarro e ficaram conversando com alguns hóspedes na porta do hotel.

Os hóspedes saíram e se arrumaram para dar uma volta, um deles acabou ficando para trás, quando estava descendo as escadas viu os dois homens abordando o recepcionista do hotel, um deles com uma arma em punho que pediu a carteira do mesmo.

O árbitro mostrou a carteira, o que identificou que é Policial Civil, o bandido falou que iria atirar contra ele por ser policial, neste momento ambos entraram em luta corporal, o policial tomou a arma e atirou contra o meliante que saiu correndo.

O outro meliante que fugiu do local na hora da briga, foi encontrado escondido no estacionamento de carros do hotel e acabou preso.

O árbitro de Guarantã do Norte, Robson Santos narrou ao Olhar Cidade os fatos, além dele tem mais uma árbitra do município no hotel.

A Polícia Militar e Polícia Judiciária Civil estiveram no local e agora irão trabalhar neste caso. A identidade dos meliantes ainda não foi divulgada pela polícia.