Maria Luiza Gonçalves de Souza está reunindo material que comprova as ameaças para formalizar denúncia-crime à Polícia Federal.

À frente da operação “Onda Verde” de combate ao desmatamento na região de Novo Progresso, no oeste do Pará, a gerente regional do Ibama de Santarém, Maria Luiza Gonçalves de Souza, revelou ter sofrido ameaças por meio de redes sociais. Ela está reunindo material que inclui mensagens e vídeos para formalização de denúncia-crime junto à Delegacia da Polícia Federal para abertura de investigações.

“Nós ainda não fizemos boletim de ocorrência, mas temos conhecimento das ameaças que são muitas, e estamos reunindo material para embasar a denúncia-crime que faremos em breve à Polícia Federal. Mas essas ameaças não nos intimidam, pelo contrário, elas mostram que nós estamos no caminho certo”, disse ao G1 a gerente do Ibama de Santarém.

De acordo com Maria Luiza, que comanda a operação “Onda Verde”, as ameaças não vêm de hoje, mas nas últimas semanas, com o acirramento das fiscalizações com a presença de homens da Força Nacional, na região de Novo Progresso, oeste do Pará, elas tomaram uma proporção maior.

“O nosso trabalho tem gerado prejuízo a quem vive da exploração ilegal dos recursos naturais. Se você observar, vai ver que as pessoas que reclamam e as que ameaçam, são aquelas que vivem na ilegalidade, que querem ganhar dinheiro às custas da exploração não autorizada de madeira”, declarou Maria Luiza.

A gerente do Ibama de Santarém informou que somente nesta semana, como parte da operação Onda Verde, foram apreendidos 15.000m³ de madeira em serrarias irregulares na região de Novo Progresso. “Com a apreensão que nós fizemos, nós demos um prejuízo de cerca de R$ 19 milhões para os madeireiros e é lógico que isso vai causar revolta em muita gente, mas é o nosso dever combater a exploração ilegal e o desmatamento das nossas florestas”, frisou Maria Luiza.

Ademir Lourenço de Oliveira que fez ameaças à gerente do Ibama no Facebook é proprietário de caminhão “toreiro” e mora no município de Trairão, onde a economia gira em torno da exploração dos garimpos e de madeira ilegal. Nos comentários de uma postagem do diretor de um jornal de Novo Progresso sobre a operação do Ibama na região, ele escreveu: “Tem que meter é uma bala na cabeça dessa vagabunda”!