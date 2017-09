A juíza Selma Arruda, da Sétima Vara Criminal de Cuiabá, rejeitou pedido da produtora rural Beatriz Meinerz que buscava impedir seu despejo de duas fazendas do ex-governador Silval da Cunha Barbosa.

A decisão do dia 4 de setembro faz referência às propriedades “Fazenda Serra Dourada II” e “Fazenda Lagoa Dourada I”, entregues quando da confissão de Silval sobre crimes cometidos contra a administração pública.



Com a confissão, o político alcançou prisão domiciliar, deixando o Centro de Custódia de Cuiabá. Os bens serão leiloados para restituição dos cofres estaduais.



Conforme os autos, Beatriz Meinerz é arrendatária das duas áreas. Liminarmente, a requerente buscava que constasse em todos os editais de praça e leilão a existência do arrendamento em vigor até o mês de agosto de 2018.



Ao final, Beatriz pleiteava ainda o reconhecimento do seu direito na qualidade de arrendatária, autorizando que permaneça no imóvel até o mês de agosto de 2018.



Em sua decisão, a magistrada considerou que o contrato de arrendamento está próximo do vencimento, não sendo necessário atender o requisitado pela representante.



A Fazenda Serra Dourada II é uma propriedade de 4.114,9550 ha, localizada em Peixoto de Azevedo, avaliada em R$ 33.144.381,55;

A Fazenda Lagoa Dourada I é uma propriedade de 11.248,6647 ha, localizada em Peixoto de Azevedo, denominada Fazenda Lagoa Dourada 1, avaliada em R$ 10.497.101,23.



Além das fazendas, na ocasião da confissão Silval Barbosa entregou bens que totalizram R$ 46 milhões. Um avião e um terreno no município de Sinop completaram o valor.