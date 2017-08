Programação integra atratividades e shows regionais. O público pode participar levando 1 kg de alimento não perecível.

A comemoração da Semana da Pátria em Mato Grosso será realizada na Arena Pantanal, em Cuiabá. O local será palco para as festividades cívicas e o desfile de 7 de setembro, que geralmente acontece na parte da manhã. A programação integra um conjunto de atividades e shows e para participar basta levar 1 quilo de alimento não perecível, em troca de um ingresso.

O objetivo é incentivar atitudes civis e criar interesse por questões relacionadas ao patriotismo. A troca pode ser feita no ginásio Aécio Tocantis ou em uma das 10 lojas da rede de supermercados Comper, que também conta com as unidades do Fort Atacadista, entre os dias 21 a 26 de agosto e 28 de agosto a 02 de setembro, das 09 às 20 horas e no dia 07 de setembro, das 08 às 15 horas.

“Ações como doação de sangue para o MT Hemocentro serão encorajadas, no intuito de muitos acabem fazendo desse gesto uma rotina, tornando-se exemplos de solidariedade e cidadania. Pediremos ainda que as pessoas usem um avatar com símbolos patrióticos em suas redes sociais”, informa a chefe do Cerimonial do governo, Dayse Frazon.

Outra novidade na programação será a Oficina de Educação Moral e Cívica, cuja proposta é promover discussões na construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

A programação da Semana da Pátria começa no dia 07, com a realização da revista da tropa pelas autoridades as 16 horas, e terá duração de dois dias, sendo encerrada no sábado com a realização de um show nacional.

O roteiro completo do evento será anunciado ainda esta semana. No estádio, haverá praça de alimentação, ações e outros eventos paralelos, como apresentações e exposições também fazem parte da programação.

Os dados oficiais apontam que mais de 40 mil pessoas assistiram ao desfile em 2016, para ver as tradicionais demonstrações de tanques de guerra do Exército, show aéreo e o desfile de militares, estudantes de escolas públicas e representantes de entidades governamentais.

Forças Armadas (militares do Exército e Aeronáutica), instituições da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), como Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Grupo Especial de Fronteira (Gefron) e Polícia Judiciária Civil (PJC) vão desfilar.

No ano passado, o governo trocou o tradicional desfile feito na Avenida Historiador Rubens de Mendonça (Avenida do CPA) para proporcionar maior comodidade aos cidadãos, tendo em vista que a Arena Pantanal oferece mais acessibilidade e segurança para quem for acompanhar o evento.