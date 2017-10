Código 952

-101 hectares, com 90 aberto -4 km da BR:163 -Estrada boa.-Área com 90% plana, Corrigida com 4 tonelada de calcário e 700kg de fósforo por hectares- 86 hectares plantando-Com energia elétrica-Internet e telefone-Casa com 100 metros quadrado e um -Barracão de 170 metros quadrado -Escriturada-Totalizando: R$1.470.000.00 *Forma de pagamento, 60% de entrada restante em 1 ano.

Todas as áreas á venda deverá ser confirmada por telefone, pois é possível haver alterações. (66)3552-1169 (66)99639-2440 Vivo (66)98112-6364 TIM.Falar com Benito. (CRECI-7713) Email: antonio.b.signor@hotmail.com