Um policial militar da Força Tática de Barra do Garças morreu nesta quinta-feira (15) após ser baleado ao reagir a uma tentativa de assalto na noite de quarta-feira (14) na cidade de Aragarças-GO (407 Km de Rondonópolis). Vanilson Silva Carvalho de 27 anos foi atingido por 4 disparos de arma de fogo durante troca de tiros com dois suspeitos. Ele estava internado no hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Um dos suspeitos identificado como Fagner Wender, vulgo Popó, também morreu durante a troca de tiros.

Conforme informações, no dia do crime um dos tiros acertou a cabeça de Vanilson. A assessoria de imprensa do 5º comando regional da PM de Barra do Garças, disse que o policial era da cidade de Aragarças e atuava na PM desde 2011. Antes de entrar na Polícia, Vanilson trabalhou como técnico em computação.

A Polícia informou que a dupla de suspeitos eram irmãos. Fagner morreu na troca de tiros. Já Kywsllen Martins Vieira, conhecido como ‘Popozinho’, ficou ferido e estava internado no hospital de Aragarças, mas foi transferido para outra cidade, após ser baleado por quatro tiros dentro da unidade hospitalar.

Conforme informações, um homem conseguiu entrar no hospital da cidade de Aragarças-GO, ainda na noite do crime, quarta-feira (14), e efetuou quatro tiros contra Kywsllen.

Apesar dos disparos que acertaram o ombro e abdômen, ‘Popozinho’ sobreviveu e inclusive confessou ao Delegado que foi ele quem atirou contra o policial na tentativa de roubo.

NO DIA DO CRIME

As informações são de que Vanilson estava visitando a namorada dele que também é policial em Aragarças, quando os irmãos tentaram roubar a sua moto.

Durante a troca de tiros, o suspeito Fagner Wender morreu e o irmão dele Kywsllen Martins Vieira foi baleado e encaminhado ao Hospital de Aragarças.

Os irmãos Popó e Popozinho são conhecidos da Polícia. Popó que morreu respondia processo também pela morte de um jogador conhecido como Jefinho que aconteceu na porta de uma boate em Barra do Garças. Já ‘Popozinho’ participou de um incêndio nas viaturas do socioeducativo.