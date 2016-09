São cerca de R$50 milhões entre recursos do FCO, Fundeic e Prodeic, e a expectativa é de que 356 empregos diretos sejam gerados.

O Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial (Cedem) aprovou cerca de R$50 milhões em investimentos que serão aplicados em diversos municípios de Mato Grosso por meio do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) Empresarial e também do Fundo Desenvolvimento Industrial e Comercial (Fundeic) e do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Prodeic). A expectativa é de que sejam gerados 356 empregos diretos e 529 empregos indiretos.

São cerca de R$ 43,6 milhões em investimentos pelo FCO que serão aplicados em diversos municípios de Mato Grosso. Os projetos aprovados são, na maioria, de pequenas e médias empresas em segmentos de atuação variados como indústria alimentícia, fábrica de ração, revendas, comércio varejista e atacadista, agências de turismo, entre outros.

Já os investimentos pelo Proedic somam R$ 5,2 milhões e devem gerar 112 empregos diretos e 212 empregos indiretos, que serão empregados nos setores da indústria, turismo, comércio e serviços. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec-MT) é o órgão gestor do fundo e a Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso (MT Fomento) é o agente financeiro e operacional, responsável pela aplicação dos recursos.

Inclusão de produtos

Os membros do Cedem aprovaram também a inclusão de mais 54 produtos para construção civil que terão o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) reduzido. A lista foi elaborada por um Grupo de Trabalho formado pela Sedec, Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-MT) e representantes do setor. A lista deve ser publicada no Diário Oficial nos próximos dias.

O incentivo fiscal será concedido às empresas que possuem a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) de material de construção e cujos produtos e mercadorias fazem parte dessa lista. Essa relação ainda não está finalizada e continuará sendo construída pelo grupo de trabalho, passando a vigorar após a aprovação do Cedem.

Os conselheiros ainda aprovaram a renovação dos benefícios fiscais do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Prodeic) para duas empresas e a inclusão de dois produtos para uma empresa de beneficiamento de grãos.

Por outro lado, o Governo do Estado divulga nesta terça-feira (20), o desenquadramento das seguintes empresas:

Frigorífico Redentor S/A – Guarantã Do Norte

Frigorífico Redentor S/A – Araputanga

Frigorífico Redentor S/A – Rondonópolis

Frigorífico Redentor S/A – Castanheira

Prema Comércio e Exportação de Cereais Eirelli – São José Do Xingu

Acepx Comércio e Exportação de Cereais Ltda – Rondonópolis

Vmx – Armazéns Gerais Ltda – Porto dos Gaúchos

Golden Agronegócio e Armazéns Gerais Ltda – Sorriso

Silo Verde Indústria e Beneficiamento de Grãos Ltda – Campo Verde

Agro Seeds Armazéns Gerais Ltda – Cláudia – Mt

Atlas Agroindustrial Ltda – Nova Ubiratã

Cerealista Guolo Ltda – Sorriso

Barão Comércio e Beneficiamento de Cereais Ltda – Campo Novo do Parecis