Desde que o Instagram se tornou uma versão melhorada do Snapchat, o sucesso do aplicativo só cresce. Diariamente, pessoas de todo o mundo publicam fotos e vídeos na plataforma – esse último formato, inclusive, há tempos ultrapassou serviços como o Vine, que tinham uma proposta bem parecida.

Até alguns meses atrás, o Instagram limitava os seus vídeos em 15 segundos, no máximo. Hoje, já é possível gravar até 1 minuto de imagens, o que torna o serviço muito mais atraente.

Conforme o volume de vídeos cresceu dentro do aplicativo, mais e mais pessoas estão procurando métodos para salvar as suas capturas ou mesmo os vídeos que acham interessantes; afinal, o Insta se tornou um popular meio de comunicação, tanto para pessoas quanto para empresas.

Mas, e aí, você sabe salvar os seus vídeos do Instagram? Caso ainda não, fique tranquilo, que a gente te ensina! Confira, logo abaixo, alguns dos métodos:

1 – Usando o app Insta Download – Video & Photo

Não há lugar melhor que o seu celular para guardar os vídeos do Instagram, certo? Bom, é justamente com essa proposta que listaremos aqui o Insta Download – Video & Photo, um aplicativo fácil de usar e que cumpre o que promete.

Basta que você vá até o Instagram, pressione os três pontinhos no canto superior do vídeo a ser baixado, copie a URL de compartilhamento e cole no app. Assim que você pressionar o botão “Colar”, ele prosseguirá com o download do vídeo, mas dando a você a chance de alterar o nome e a localização do arquivo.

Apesar de ser uma ótima opção para quem tem smartphones Android, esse app não está disponível para iOS. A maioria dos serviços desse gênero acaba sendo bloqueada pela Maçã, mas o aplicativo Rapid Save, disponível na App Store, é uma alternativa bem parecida – e até com um design melhor – para os usuários de iPhones e iPads.

2 – Usando um serviço da web

Outra maneira bem prática é utilizando algum serviço da web. O princípio aqui é o mesmo de se baixar um material do YouTube, por exemplo – basta que você copie a URL do vídeo que deseja, siga para a página do Instagram Video Downloader, cole a URL em questão e pronto! O seu vídeo poderá ser baixado com um clique no botão “Download”.

Vale lembrar que, assim como o Instagram Video Downloader, há uma série de outros serviços que funcionam igualmente – embora alguns ofereçam recursos adicionais, como o Savedeo. Nessa ferramenta, basta que você adicione “qq” antes de “instagram” na URL. A partir daí, você pressiona a tecla “Enter”, e pronto: já segue para a página de download do vídeo.

O site Instawload também funciona da mesma forma que o Instagram Video Downloader, mas tem um visual mais simples e direto, o que facilita o download de vários vídeos em sequência. Outra funcionalidade na bacana dele é a possibilidade de baixar fotos, em vez de apenas vídeos – isso, por sua vez, os outros serviços citados acima não são capazes de fazer.

Por fim, é válido ressaltar que listamos vários serviços da web porque, assim como explicamos, cada um tem seus próprios diferenciais. Além disso, pode ser que um deles esteja indisponível justamente quando você mais precisa – sendo assim, recomendamos que você guarde todas opções mostradas aqui.