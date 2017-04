As lojas da Apple sempre contam com um design interior bem interessante: clean, com poucos móveis e aquele branco que ocupa toda a sua visão. Porém, no Dubai Mall, shopping principal de Dubai (Emirados Árabes Unidos), a história é diferente e o que conta é a ostentação.

Com visão para o maior edifício do mundo, o Burj Khalifa, a Apple Store dispõe de janelas motorizadas ao longo de uma fachada de 54 metros de comprimento. Além disso, essas janelas formam 18 painéis de fibra de carbono para “amenizar” a temperatura da cidade de Dubai.

Os painéis são motorizados exatamente para mudar de posição ao longo do dia. “Quando o Sol está no ponto mais quente, as janelas refrescam o interior da loja. No final do dia, elas se abrem para convidar os visitantes ao terraço público. Os 18 painéis possuem 340 varas de polímero reforçado de fibra de carbono e 54 metros de comprimento, se tornando uma das maiores instalações cinéticas do mundo”, disse um porta-voz da Apple.